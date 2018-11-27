Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге