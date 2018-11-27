Фотогалереи
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
Новости 24
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