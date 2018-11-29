Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума
Пленарное заседание «Переход к цифровой инновационной экономике» в рамках XI Петербургского международного инновационного форума