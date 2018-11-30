Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0
Матч Лиги Европы Зенит - Копенгаген закончился со счетом 1-0