На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток
На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток