На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток

На одном из этажей старейший универмага города «Дома Ленинградской Торговли» – впервые в истории открылся каток