12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Исполнительный директор команды Mercedes AMG Petronas F1 Team Тото Вольфф на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

1Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Французский автогонщик и чемпион британской Формулы-3 Жан-Эрик Вернь на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Французский автогонщик и чемпион британской Формулы-3 Жан-Эрик Вернь на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Автогонщик Мик Шумахер на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Автогонщик Джордж Расселл на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферсон на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Виктор Бернье (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Патрик Гаек (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Виктор Бернье (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Чемпион мира по ралли Себастьен Ожье на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Чемпион мира по ралли Жульен Инграссия на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Том Кларксон, телевизионный журналист канала BBC и комментатор гонок «Формулы 1» на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA

Главы Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA