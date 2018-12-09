12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Исполнительный директор команды Mercedes AMG Petronas F1 Team Тото Вольфф на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
1Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Финский пилот «Формулы-1» Кими Райкконен на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Немецкий пилот «Формулы-1» Себастьен Феттель на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Французский автогонщик и чемпион британской Формулы-3 Жан-Эрик Вернь на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Французский автогонщик и чемпион британской Формулы-3 Жан-Эрик Вернь на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Автогонщик Мик Шумахер на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Автогонщик Джордж Расселл на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферсон на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Виктор Бернье (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Патрик Гаек (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Виктор Бернье (картинг) на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Чемпион мира по ралли Себастьен Ожье на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Чемпион мира по ралли Жульен Инграссия на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
12 мировых звезд приняли участие в пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Том Кларксон, телевизионный журналист канала BBC и комментатор гонок «Формулы 1» на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA
Главы Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов на пресс-конференции чемпионов во время Генеральной Ассамблеи FIA