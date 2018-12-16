Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию со счетом 5:0 на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге