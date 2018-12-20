Фотогалереи
Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области

Итоговое заседание Общественной палаты Ленинградской области
Новости 24
Школьники, до смерти забивших бездомных на стадионе "Корабел", отправятся в воспитательную колонию
Петр I накормил пассажиров петербургской подземки мандаринами
В Петропавловской крепости возвели ледяной городок с 8-метровым парусником и Дворцовым мостом
Путин вспомнил о последней встрече с Даниилом Граниным
Между Петербургом и Испанией будет летать больше самолетов
Беглов взял на контроль строительство футбольного поля для детдомовцев
Беглов встретится с журналисткой, задавшей вопрос об обманутых дольщиках
Власти Ленобласти хотят блокировать сделки с имуществом проблемных застройщиков
Правительство Петербурга отложило запуск «мусорной реформы»
Метро «Лесная» закрывали из-за бесхозного предмета всего на 13 минут
Льготное питание в школах Петербурга подорожает в 2019 году
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга