Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области