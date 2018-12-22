Дед Мороз из Великого Устюга дал старт ежегодному забегу, в котором приняло участие несколько тысяч спортсменов, одетых в красные костюмы новогоднего героя

Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге
Новогодний забег "Дедов Морозов" прошел в Санкт-Петербурге