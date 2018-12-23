Фотогалереи
В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка

В Петербурге на Пионерской площади открылась главная городская Рождественская ярмарка
Новости 24
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