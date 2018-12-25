Фотогалереи
У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период

У Петропавловской крепости прошел смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах города в зимний период
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