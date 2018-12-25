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Перед Казанским собором появился рождественский вертеп, инсталляцию установили на месте фонтана

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп

Перед Казанским собором появился рождественский вертеп
Новости 24
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