Фотогалереи
Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге

Световая проекция Казанской иконы Божией Матери появилась на куполе Казанского собора в Петербурге
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