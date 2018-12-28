По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии

По Петербургу ездит «Дедморобус» с музыкантами, которые исполняют праздничные мелодии