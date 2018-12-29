Фотогалереи
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных

Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Новости 24
На новогоднем приеме Беглова для больных детей Петербурга собрали более 4,5 миллиона рублей
«Комсомолка» просит помочь рыжему коту, которому кто-то повредил глазной нерв
Туалетный юмор: Унитаз «припарковался» на крыше машины в Петербурге
В Петербурге собираются открыть памятник Даниилу Гранину в 2019 году
Водитель «ВАЗ» сбил насмерть 83-летнюю старушку в Ленобласти
Петербуржцев попросили не фотографироваться на улице с дикими животными за деньги
Экс-главу «Ленэнерго», обвиненного за махинации, выпустили по амнистии
ЧП в Петербурге: Горит квартира в Красносельском районе
Сотрудники Росгвардии спасли девушку из перевернутой машины под Петербургом
На место ДТП с грузовиком на КАД прилетел вертолет
Новая перехватывающая парковка заработала у метро «Купчино»
Грязная месть: соседи забросали мусорными пакетами машину во дворе Петербурга
Город будущего: в центре Петербурга появилась станция зарядки электрокаров
Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП под Петербургом
Новогодние праздники перекроют движение в Петербурге
Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям
Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом
Петербургские коммунальщики придумали, как защитить машины при чистке крыш от снега
В ночь с 29 на 30 декабря полностью перекроют четыре съезда с КАД
Пулково предложили назвать в честь Деда Мороза, но только на Новый год
С 9 января на два месяца изменится режим работы метро «Чкаловская»