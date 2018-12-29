Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных
Снегоплавильные пункты работают без перерывов и выходных