Фотогалереи
В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба

В рождественскую ночь в Казанском соборе прошла праздничная служба
Новости 24