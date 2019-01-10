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К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
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