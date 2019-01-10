К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады начали раздавать памятные ленточки