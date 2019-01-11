В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов
В Петербурге уничтожено начался снос газетных торговых павильонов