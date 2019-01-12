Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы
Петербург пережил первый серьезный снегопад этой зимы