Фотогалереи
По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"

По центру Петербурга проехала колонна исторической техники "Машины Победы на Дороге жизни"
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