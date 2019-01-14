Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора