Фотогалереи
Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора

Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора
Новости 24
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