В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»
В зале Союза художников открыли выставку «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается»