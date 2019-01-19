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В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.

В ночь с 18 на 19 января тысячи петербуржцев ежегодно выстраиваются в очереди у крещенских иорданей и купелей, чтобы поучаствовать в купаниях.
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