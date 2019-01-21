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В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы
Новости 24
УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Маринского дворца
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«Метрострой»: разрыв контрактов приведет к техногенной катастрофе
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900 свечей зажгут в парке 300-летия в память о фашистской блокаде Ленинграда
Продолжение проспекта Ветеранов построят за 970 миллионов рублей
Трехлетняя девочка отравилась противозачаточными таблетками в Петербурге
50 килограммов кокаина нашли петербургские полицейские в контейнере с бананами из Эквадора
На Белградской улице прорвало трубу с кипятком
Грузчики воровали телефоны и камеры из почтовых посылок в «Пулково»
Лунное затмение 21 января 2019 года прошло в Петербурге
«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»
Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега
На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп