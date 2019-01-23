В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
В суде прозвучали слова обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере