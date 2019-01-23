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Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»

Уборка улиц Василеостровского района Санкт-Петербурга от снега в период действия дорожного знака «Остановка запрещена» и информационной таблички «Время действия»
Новости 24
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