Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка
Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка