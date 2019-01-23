Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в 2018 году, пред чемпионатом мира по футбола, а сегодня в вестибюле отваливается плитка