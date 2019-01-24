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Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
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