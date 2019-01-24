Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Ученики школы №356 почтили память погибших во время блокады Ленинграда