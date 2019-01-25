В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, на которой представлены сотни образцов техники времен Великой Отечественной войны