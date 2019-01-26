Фотогалереи
На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады
Новости 24
Путин приветствовал участниц St.Petersburg Ladies Trophy 2019
К блокадной надписи на Невском проспекте возложили цветы
Танки и гусеничные машины доставят на Дворцовую на специальных тралах
Названы лауреаты почетного знака «Сделано в Петербурге»
Мария Шарапова прогулялась по Эрмитажу в модных ботинках
Беглов попросил вмешаться в ситуацию с «Метростроем» полицию и прокуратуру
Смольный создаст электронный реестр объектов капитального строительства
Суд оштрафовал Лесотехнический университет за снесенную оранжерею
В Петербурге упростили получение помощи для детей-сирот
В Петербурге открыли общежитие академии Следственного комитета
Щенок Дзюбик, которого ФК "Зенит" подарил юной болельщице, стал фанатом футбола
По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай
«Пункт назначения» по-петербургски: Из-за рассыпавшихся с лесовоза бревен произошло ДТП
Из Петербурга идут самые длинные автобусные маршруты по России
На «Ленфильме» открылась выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе»
На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой
В ночь на пятницу над Петербургом видели Северной сияние
Беглов погасил памятную почтовую марку в честь 75-летия снятия блокады
С 1 февраля подорожают проездные билеты на пригородные электрички
Путин приедет в Петербург на 75-летний юбилей снятия блокады
Фонд капитального ремонта собрал более 15 миллиардов рублей с жителей Петербурга
На территории детского сада во Фрунзенском районе Петербурга нашли неисправный люк