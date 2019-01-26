На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады

На Невском проспекте возложили цветы к памятной табличке и почтили память погибших жителей города во время блокады