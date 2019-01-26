В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей

В память о каждом дне блокады в Петербурге зажгли 900 свечей