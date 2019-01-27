Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда
Военный парад на Дворцовой площади в ознаменование 75-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда