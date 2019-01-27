Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники
Петербургские моржи окунулись в прорубь, среди них есть ветераны войны и блокадники