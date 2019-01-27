На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк

На Марсовом поле 12-ю залпами из артиллерийских орудий почтили память защитников блокадного Ленинграда, а после, над Петропавловской крепостью, прогремел праздничный фейерверк