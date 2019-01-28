В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»