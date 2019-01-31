Фотогалереи
Петербург готовится принять ЕВРО-2020

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведениюВ Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года
Новости 24
В Ленобласти охотник нечаянно застрелил своего товарища
В Мраморном дворце открылась V Фотобиеннале современной фотографии
В Петербурге «позеленел» лед на Крюковом канале
Петербург окутал плотный туман
ВУЗ Петербурга оштрафовали на полмиллиона за самовольно построенную теплицу
Полиция Петербурга ищет стрелка, устроившего пальбу на улице Коммуны
Суд запретил властям Петербурга расторгать контракт с «Метростроем»
Нерпа, живущая под мостом, научилась ловить рыбу в Неве и отбиваться от ворон
71-летний рецидивист напоил петербуржца и ограбил его
Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право бесплатно посещать музей
Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз
Глава Госстройнадзора Петербурга покинул пост
КСП Петербурга нашла нарушений на 4,2 миллиона рублей в работе подросткового клуба «Кировский»
Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца
Из-за звонка о минировании, на вход закрыли больницу имени Мечникова
Беглов провел совещание по футбольному Евро-2020
Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге
Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля
Петербуржец получил 8 лет тюрьмы за поджог приятеля-должника
В Купчино 9-летнему ребенку на голову упал снег с крыши многоэтажки
Шарапова пообещала вернуться в Петербург
Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»