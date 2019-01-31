Петербург готовится принять ЕВРО-2020

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года

В Смольном прошло большое заседание, посвященное проведениюВ Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года чемпионата Европы по футболу 2020 года