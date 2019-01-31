«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге

«Петроэлектросбыт» вместе с судебными приставами провели рейд по должникам за электричество в Петербурге