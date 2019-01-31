В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»
В Мраморном дворце Русского музея в Петербурге открыли «V Фотобиеннале современной фотографии»