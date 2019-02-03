Фотогалереи
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art

В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
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