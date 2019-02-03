В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art
В петербургском музее городской скульптуры представили первую в своем роде выставку арт-объектов изо льда Temporary art