В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску

В память о почетном жителе Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны и писателу Даниилу Гранину, установили мемориальную доску