Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова
Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Почетного профессора СПбГУП, Заслуженного артиста РФ Анатолия Сапогова