Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов

Подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года обсудили в Смольном обсудили председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов