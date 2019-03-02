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Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов

Вечер восточной поэзии прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов
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