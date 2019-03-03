Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости