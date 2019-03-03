Фотогалереи

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости

Соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» прошёл у стен Петропавловской крепости
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