В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике