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В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
Новости 24
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