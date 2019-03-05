В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым, знаменитым ученым и нобелевским лауреатом по физике