СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2

СКА обыграл московский "Спартак" (2:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 3-2