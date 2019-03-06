Фотогалереи
Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»

Возвращение Куинджи: В Русском музее показали повреждения украденной картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Новости 24
СКА встретился со «Спартаком» на льду Петербурга
В Колпино мужчина обещал застрелить свою жену
В Купчино у «бомбилы» угнали автомобиль прямо во время поездки
На покупку новых вагонов метро в Петербурге выделят более трех миллиардов рублей
Петербурженка скрасила одиночество заключенного мужа своим присутствием и наркотиками
В Петербурге должно появиться больше спортивных площадок
На «Озерках» и «Ветеранов» сносят ларьки
В Петербурге появилась игра, в которой Пушкин уворачивается от сосулек и прыгает по сугробам
За удар по лицу сотрудника ДПС петербуржец отправится в колонию
Прямые рейсы из Петербурга в Калмыкию появятся с апреля
В канун 8 Марта в Петербурге будет слякоть и сильный ветер
Улицу Пионерстроя в Красносельском районе присоединят к КАДу
Петербургского правозащитника избили ночью в среду
Ремонт Ждановской набережной закончат досрочно
Орешки с «сюрпризом» прибыли в Петербург из Бразилии
Полиция задержала петербургского блогера, который помочился на пожилого соседа
Какие улицы Петербурга будут чистить от снега 6 марта
В Сестрорецке обрушился фасад памятника архитектуры «Дача Кочкина»
«Зенит» потроллил «Вильярреал» 15-градусными морозами в Петербурге
В Петербурге задержали безработных друзей, которые нападали на посетителей баров на Думской
Дети из многодетных семей из Петербурга поедут в областные школы бесплатно
В Пушкине неизвестные в масках похитили банкомат
8 марта станция метро «Технологический институт» изменит режим работы
В Приморском районе создадут парк площадью 75 гектаров за 1,2 миллиарда рублей
В Петербурге начали строить продолжение проспекта Ветеранов за 970 миллионов рублей