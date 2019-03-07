В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой

В Петербурге работает модельное агенство для пенсионеров, где учат подиумной походке и как себя вести перед камерой