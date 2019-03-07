Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3

Сезон 2019 в еврокубках "Зенит" начал с поражения, уступив в Петербурге испанскому "Вильярреалу" со счетом 1-3