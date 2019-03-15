XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков

XXII Теннисный турнир «Университетский дуэт – 2019» в СПбГУП собрал на корте смешанные пары юных профессиональных теннисисток и известных ученых, бизнесменов, политиков